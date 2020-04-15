Ибрагим Мамедов: Впервые зафиксирована позитивная статистика в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Впервые зафиксирована позитивная статистика в связи с коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов. По его словам, с 12 апреля число вылечившихся превысило число инфицированных.

«Это крайне позитивная тенденция. Впервые позитивный результат был достигнут 12 апреля. Хотя 13 апреля ситуация была не столь положительной, но разница между числом инфицированных и вылечившихся была небольшой. Число больных колебалось в пределах 822-844 человек, что показывает стабильность ситуации. Однако мы не можем сказать, что эта тенденция будет продолжаться. В течение последних дней наблюдается позитивная динамика. Это значит, что карантинный режим уже дает свои результаты. Данные обстоятельства воодушевляют нас продолжать соблюдать правила особого режима карантина», - сказал Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)