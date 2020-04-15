Вылечившиеся от коронавируса могут заразиться повторно - Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - Вылечившиеся от коронавируса люди могут заразиться повторно.
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, повторно инфицированные могут перенести заболевание в более легкой форме.
"Актуальные на сегодня результаты показывают, что фиксируются повторные случаи инфицирования. Однако нет конкретных гарантий или данных о том, к каким тяжелым последствиям может привести повторное инфицирование", - сказал Байрамлы.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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