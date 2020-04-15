С 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границей, смогут вернуться в страну

БАКУ/Trend/ - С 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границе, смогут вернуться в страну.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, Оперативный штаб рассматривает вопрос открытия границ.