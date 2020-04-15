Вопрос введения комендантского часа после 20 апреля не обсуждается - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В контексте текущей ситуации вопрос введения комендантского часа после 20 апреля не обсуждается

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.