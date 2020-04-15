В Азербайджане готовятся предложения по поэтапной отмене режима карантина - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Готовятся предложения по поэтапной отмене особого режима карантина в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, если полностью и сразу отменить особый режим карантина, то могут наблюдаться случаи повторного массового инфицирования.

«Мы выступим с обращением о постепенной отмене режима карантина. В связи с этим будут подготовлены особые правила, о которых общественность будет дополнительно проинформирована», - сказал Ибрагим Мамедов.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)