Обнародована гендерная статистика инфицированных коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Среди инфицированных в Азербайджане коронавирусом 640 мужчин и 557 женщин.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в возрастной категории 0-9 лет коронавирусом инфицированы 66 человек, 10-19 лет - 60 человек, 20-29 лет - 175 человек, 30-39 человек - 214 человек, 40-49 лет - 198 человек, 50-59 лет - 248 человек, 60-69 лет - 157 человек, 70-79 лет - 56 человек. Число инфицированных среди людей в возрасте старше 80 лет составляет 23 человека.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)