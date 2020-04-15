Сегодня ни в одной больнице страны нет случаев массового инфицирования - Рамин Байрамлы (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Сегодня ни в одной из больниц страны не наблюдаются случаи массового инфицирования
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Байрамлы подчеркнул, что защите врачей в больницах особого режима, где лечатся больные коронавирусом, уделяется особое внимание.
"Случаи инфицирования происходят в поликлиниках или амбулаторных пунктах. Так как защитные средства в таких учреждениях не используются должным образом. Помимо этого, инфекция заносится в такие медучреждения извне. Например, вчера в одном из медучреждений заразилась сотрудница хозяйственного отдела. Да, случаи внутреннего инфицирования там не установлены. Она занесла вирус из дома, что было подтверждено эпидемиологическими анализами", - сказал Байрамлы.
Он отметил, что среди врачей также есть инфицированные.
"В одном из медучреждений заразились шесть врачей, но они уже излечились. Также в Джалилабаде выявлены случаи инфицирования двух врачей", - добавил Рамин Байрамлы.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)