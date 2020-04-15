Ибрагим Мамедов: В Азербайджане умерших от коронавируса хоронят за счет государства (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в данном процессе государство взяло на себя все расходы.

Касательно передачи тел скончавшихся от различных заболеваний в период карантина в больницах и других учреждениях председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы сказал, что в этом процессе для членов семей создаются все условия.

«Семьям лиц, скончавшихся в медучреждениях, оказывается помощь», - добавил Байрамлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)