Начиная с 20 апреля граждане Азербайджана смогут возвращаться из-за границы (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С 20 апреля граждане Азербайджана, находящиеся за границей, смогут возвращаться в страну.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, Оперативный штаб рассматривает вопрос открытия границ.

«Ввиду того, что места на карантине заполнились, границы были закрыты. После 20 апреля будут созданы условия для приема из-за границы 300-400 человек еженедельно. В основном большое количество прибывающих ожидается из России. Для этого с 17 апреля начнет функционировать портал «Еду домой» («Evə gedirəm»). Лица, желающие приехать в Азербайджан из России, должны будут пройти регистрацию на портале. Процесс стартует 20 апреля. Далее, возможно постепенное возвращение граждан из Турции и других стран. Все эти лица будут помещены на карантин сроком 14-21 день», - сказал Ибрагим Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев)