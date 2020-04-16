Коллектив Государственного агентства гражданской авиации присоединился к инициативе Президента Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend - Коллективы Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Государственной инспекции по безопасности полетов в гражданской авиации поддержали инициативу руководства и откликнулись на призыв Президента Азербайджанской Республики по оказанию финансовой поддержки мерам, реализуемым в Азербайджанской Республике по борьбе с распространением мировой пандемии.

Все работники Агентства и Государственной инспекции перечислили денежные средства из квартальной премии в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщалось ранее, руководящий состав Государственного Агентства Гражданской Авиации и Государственной Инспекции по безопасности полетов в гражданской авиации перечислили в фонд средства из своей заработной платы.