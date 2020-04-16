Ханде Харманджы: В течение года коронавирус будет оставаться на повестке дня

Общество 16 апреля 2020 11:51 (UTC+04:00)
Ханде Харманджы: В течение года коронавирус будет оставаться на повестке дня

БАКУ /Trend/ - В течение года вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией, будет оставаться на повестке дня.

Об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, вирус распространился в странах как с жарким, так и холодным климатом: «Пока мы не можем предоставить никакой информации о том, сколько будет продолжаться пандемия коронавируса. Называть точные сроки было бы неверно, причины распространения вируса пока неизвестны».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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