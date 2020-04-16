Люди, вылечившиеся от коронавируса в Азербайджане, будут приглашены в Национальный центр гематологии и трансфузиологии

"Если антитела в плазме крови у людей, которые вылечились от коронавируса, будут эффективны в борьбе против вируса, то они могут быть введены тяжелым пациентам с терапевтическими целями. Связанный с этим проект будет обсуждаться сегодня в министерстве здравоохранения", - отметил он.

"То, что некоторые лица выбрасывают маски куда попало, является показателем их социальной ответственности, маски не являются медицинскими отходами", - подытожил Байрамлы.