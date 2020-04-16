Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 16 апреля 2020 11:49 (UTC+04:00)
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend - Флагманский бренд "Xırdalan" компании Carlsberg Azerbaijan в партнерстве с Исполнительной властью Абшеронского района организовали благотворительную акцию в поддержку борьбы с пандемией COVID-19.

Акция предусматривала раздачу 500 продуктовых корзин одиноким пожилым людям и малоимущим семьям Абшеронского района, в котором расположен пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan, и была нацелена на привлечение внимания общественности к оказанию поддержки нуждающимся людям в ближайшем окружении.

В рамках акции, проведенной под лозунгом «Вместе Мы Сила», жители Абшеронского района, а также города Хырдалан получили корзины с продуктами первой необходимости.

Стоит отметить, что в целях минимизации риска заражения, была осуществлена бесконтактная доставка продуктов: продуктовая корзина была оставлена перед входной дверью получателя, после чего персонал, осуществляющий доставку, отходил на безопасное расстояние и сообщал об акции благотворительности. Персонал был обеспечен средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.

«Безусловно, правительство Азербайджана предпринимает серьезные меры для предотвращения распространения вируса COVID-19, а также для обеспечения и поддержки населения и бизнеса в столь сложный период. Однако в период карантина для минимизации риска заражения пожилым людям не разрешается покидать место жительства, а малоимущие семьи почувствовали нужду еще сильнее. Наверняка каждый из нас знает хотя быть пару семей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в период карантина. Давайте постараемся оказать им хотя бы небольшую поддержку, потому что, только идя рука об руку, мы сможем пройти этот сложный период с минимальными потерями.

Мы, в свою очередь, будучи социально-ответственной компанией, посчитали своим долгом быть рядом с населением Абшеронского района, в котором расположен наш завод. Наша компания планирует продолжить поддержку населения Абшерона, а также расширить направления благотворительной деятельности», - отметил Вячеслав Мальцев, Генеральный Директор Carlsberg Azerbaijan.

Пиво Xırdalan – светлый лагер, изготовленный из ячменя, дрожжей, хмеля и воды. Благодаря насыщенному вкусу, неповторимому аромату и неизменно высокому качеству пиво Xırdalan является брендом №1 в стране и имеет более миллиона лояльных потребителей. В 2018 Xırdalan получил золотую медаль на престижном конкурсе International Beer Challenge, проходящем в Великобритании. В том же году на международном конкурсе International Taste Institute, проходящем в столице Бельгии, Брюсселе Xırdalan получил высокую оценку за качество, которая составила 85,5 из возможных 90.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 260 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. Ежегодная сумма налоговых отчислений в бюджет компании составляет порядка 18-20 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xırdalan, Tuborg, Балтика (Балтика 7, Балтика 9, Балтика 0 Пшеничное, Балтика 0 Грейпфрут), КУЛЕР, Əfsanə, Carlsberg, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage и пр.

Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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