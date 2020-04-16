Обнародованы клиники Баку, в которых работают приехавшие из Турции врачи

БАКУ/Trend/ - Приехавшие из Турции врачи работают в "Ени клинике", Центральной больнице нефтяников, Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.

«В настоящее время в «Ени клинике» в Баку проходят лечение более 100 человек. Среди них преобладают тяжелобольные».

Председатель TƏBİB отметил, что проводятся исследования генотипа COVID-19, который распространен в Азербайджане: «Результаты об этом будут представлены общественности».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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