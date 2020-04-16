В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 17 апреля в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
Те, кто не успел посмотреть выпуск программы "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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