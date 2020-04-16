Завтра в Баку будет ветрено и 16 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидается дождь, порывистый северо-западный ветер утром сменится умеренным южным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра на Абшеронском полуострове ночью - 7-9, днем - 13-16, в Баку ночью - 7-9, днем 14-16 - градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных территориях прогнозируется снег, днем в большинстве районов осадков не ожидается. Ожидается туман, западный ветер местами усилится.

Ночью - 5-10, днем- 18-23, в горах ночью - 1-6, днем - 8-13 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующих метеочувствительным людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)