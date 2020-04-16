В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано 20 тыс. лицам, ввиду установления наличия работы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлено, что 20 тысяч человек, из обратившихся в электронном порядке для получения единовременной выплаты для безработных, в настоящее время имеют работу.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, им было выслано sms-сообщение об отказе в выдаче единовременной выплаты.

Напомним, что единовременная выплата предусмотрена для безработных лиц. Цель заключается в оказании государственной поддержки их благосостояния. Тем не менее, наблюдаются факты регистрации в качестве безработных лиц, работающих и получающих зарплату.

В ходе анализа информации посредством электронных информационных систем устанавливается - имеет ли человек работу или нет, и в соответствии с этим выносится объективное решение.

При рассмотрении обращений вышеуказанных 20 тысяч лиц было выявлено, что они в настоящее время работают на основании трудового договора. По этой причине этим лицам было отказано в выдаче единовременной выплаты. В sms-сообщениях, направленных этим людям, предоставлена информация о причине отказа.

Обработка обращений продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)