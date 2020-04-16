В Азербайджане выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек, скончались двое - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, 56 человек излечились и были выписаны домой.
Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались два человека, результаты тестов на COVID-19 которых оказались положительными. У гражданина 1946 года рождения была хроническая сердечная недостаточность, а у гражданина 1961 года рождения – лимфолейкоз.
На сегодняшний день в стране выявлено 1 283 случая инфицирования коронавирусом, излечились 460, скончались 15 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 808 лиц.
Состояние 24 больных оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
В Азербайджане пресечены попытки нарушения карантинного режима под предлогом "участия в похоронах" (ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Власти Азербайджана идут на беспрецедентные расходы для недопущения массового заражения людей - российский политолог
Хикмет Гаджиев: Среди дипработников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы
Фуад Мурадов: В связи с коронавирусом к нам обратились свыше 5 тысяч граждан Азербайджана из 47 стран
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае
Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно - главный инфекционист
В Азербайджане выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек, скончались двое - Оперативный штаб
Севиль Микаилова: Сохранение макроэкономической стабильности является основным приоритетом в предстоящий период
Севиндж Гусейнова: Реализация соцпакета помощи станет серьезным подспорьем для граждан в период карантина и пандемии
Азербайджанская компания огласила объемы закупок сырья для производства медицинского спирта из России
Компания по контейнерным перевозкам Азербайджана расширяет сотрудничество в сфере трансграничных грузоперевозок
Потомок Толстого и Станиславского обратился к родному Азербайджану из Франции – эксклюзивное интервью (ФОТО)
Маргинальная оппозиция теперь выбрала целью карантинный режим - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона распространено как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН
В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано 20 тыс. лицам, ввиду установления наличия работы
Солтан Мамедов: Фонд Гейдара Алиева в эти трудные дни готов оказать необходимую помощь каждому гражданину
Граждане пишут Президенту: Благодаря Вашей неустанной работе, воле наш народ успешно преодолеет эти трудные дни
Люди, вылечившиеся от коронавируса в Азербайджане, будут приглашены в Национальный центр гематологии и трансфузиологии
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о прокладке волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Ханде Харманджи: В Азербайджане расширены возможности для тестирования людей в связи с коронавирусом