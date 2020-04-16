В Азербайджане отменены 170 тысяч разрешений, противоречащих правилам - Госагентство

БАКУ/Trend/ - Как было установлено в ходе очередного анализа данных в «Системе получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима», некоторые юридические и физические лица после предупреждения, проведенного сначала 8, а потом 11 апреля 2020 года, удалили с сайта icaze.e-gov.az несоответствующие разрешения.

Как передает Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, на портале icaze.e-gov.az были автоматически аннулированы 170 000 разрешений.

"Зарегистрированным сотрудникам юридических и физических лица рекомендуется перед тем, как покинуть место жительства, уточнить информацию у своего учреждения о разрешении на портале icaze.e-gov.az", - говорится в сообщении.

Деятельность портала совершенствуется, были созданы новые функциональные возможности для пользователей, а физическим и юридическим лицам было разрешено вести конкретный учет их правовых отношений (трудовые договоры и контракты на обслуживание) с людьми, которых они размещают в системе.

В связи с получением разрешения для сотрудников 48 332 государственных и частных организаций, в том числе физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, через портал icaze.e-gov.az зарегистрированы 692 187 разрешений, и в настоящее время эти разрешения активны.

Чтобы получить разрешение для граждан на выезд из дома, на короткий номер 8103 были отправлены 11,316 миллиона SMS, из которых около 3,668 миллиона, то есть 32 процента, не получили подтверждающего ответа из-за несоответствующего содержания. На 97 процентов SMS ответили в течение 1-2 минут.