В Азербайджане продлена срок соцпомощи, истекающий в марте (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продлен срок соцпомощи, истекающий в марте.

Об этом сказал завотделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, продление срока касается той адресной социальной помощи, срок которой закончился не в феврале, а в марте: «В соответствии с действующим законодательством, если в семье есть трудоспособный человек и ребенок до 8 лет, то он может не работать в связи с уходом за эти ребенком. В этом случае социальная помощь назначается до исполнения ребенку 8 лет. После этого трудоспособному человеку необходимо будет работать».

Гусейнов также добавил, что если в семье, которая получает адресную социальную помощь, муж и жена зарегистрированы как безработные, то этой семье не предоставляется право получения единовременной выплаты в 190 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)