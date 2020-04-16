Хикмет Гаджиев: В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае (версия 2)
Первая версия в 17:32
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.
Гаджиев добавил, что за этот период пассажироперевозки допускаться не будут, за исключением специальных чартерных рейсов.
Он подчеркнул, что эти меры предпринимаются с целью предотвращения проникновения вируса в страну и повторного инфицирования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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