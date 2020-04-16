Хикмет Гаджиев: В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев добавил, что за этот период пассажироперевозки допускаться не будут, за исключением специальных чартерных рейсов.

Он подчеркнул, что эти меры предпринимаются с целью предотвращения проникновения вируса в страну и повторного инфицирования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)