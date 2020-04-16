Среди активистов диаспоры Азербайджана выявлены случаи инфицирования коронавирусом - Фуад Мурадов (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Среди активистов диаспоры Азербайджана во Франции, Германии, Швеции, США, Финляндии, Грузии, России и Украине выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
Он сообщил, что в настоящее они чувствуют себя нормально, никаких осложнений нет.
«Гражданам Азербайджана, которые находятся за рубежом и не могут вернуться в страну в связи с коронавирусом, оказывается необходимая поддержка», - сказал Мурадов.
Председатель Госкомитета добавил, что азербайджанские студенты, обучающиеся за границей были размещены в «Домах Азербайджана».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)