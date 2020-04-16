Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно - главный инфекционист (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Условия особого режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены, но лишь постепенно.

Об этом в четверг сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, Оперативный штаб при Кабинете министров и другие соответствующие структуры должны выступить с предложениями о том, какие шаги следует предпринять после 20 апреля.

«Среди людей все еще могут быть носители вируса. Если человек инфицирован, и не лежит в стационаре, он может заразить этой инфекцией и других. Естественно, в таком случае станет невозможным контроль над распространением вируса. Но если мы будем наблюдать сокращение числа инфицирования, и что зараженные будут переносить заболевание в более легкой форме, то правила постепенно могут быть смягчены», - сказал Исаев.

Он отметил, что двухнедельного срока применения жестких правил карантина недостаточно. Срок должен быть продлен как минимум до первой декады мая.

«Лишь после этого могут быть рассмотрены вопросы смягчения правил карантина, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а также приняты другие меры», - подчеркнул Джалал Исаев.

Сказав, что пока неизвестно когда закончится пандемия, главный инфекционист отметил, что по этому вопросу никто не может дать точных прогнозов. С этой точки зрения ситуация в связи с COVID-19 меняется, и решения выносятся в соответствии с фактическим положением.

«Естественно, все хотят, чтобы в скором времени режим карантина был отменен и граждане вернулись к нормальной жизни. Однако важнейшая задача заключается в защите здоровье граждан, обеспечении безопасности населения. Люди должны сознавать свою ответственность, и соблюдать установленные правила, после чего и государство предпримет соответствующие шаги», - сказал Исаев.

Он сообщил, что опыт развитых стран показывает – ни одна из стран не может считать себя полностью застрахованной в текущей ситуации. Ни одна система здравоохранения, в том числе и развитых стран, не может выстоять перед растущей динамикой инфицирования.

«Опыт европейских стран является ярким примером сказанного. В Азербайджане приняты и продолжают приниматься все необходимые меры для недопущения такой ситуации», - добавил Джалал Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)