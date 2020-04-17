За сутки в Азербайджане за нарушение карантина к ответственности были привлечены 2 543 водителя
БАКУ/Trend/ - За нарушение карантинного режима в период с 00:00 часов 16 апреля до 00:00 часов 17 апреля в Азербайджане к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 2 543 участника дорожного движения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.
Как отмечается, с 1 апреля 2020 года к административной ответственности за нарушение карантинного режима в стране были привлечены 25 402 участника дорожного движения.
(Автор: Самир Али. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено – письмо Президенту Ильхаму Алиеву от семьи Национального героя
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО)
Али Гусейнли: Регистрация новых политических партий послужит совершенствованию политической системы в стране
Вугар Байрамов: Решения в Азербайджане относительно режима карантина будут приниматься в зависимости от масштаба и географии распространения коронавируса
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям оказана помощь (ФОТО)