За сутки в Азербайджане за нарушение карантина к ответственности были привлечены 2 543 водителя

БАКУ/Trend/ - За нарушение карантинного режима в период с 00:00 часов 16 апреля до 00:00 часов 17 апреля в Азербайджане к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 2 543 участника дорожного движения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Как отмечается, с 1 апреля 2020 года к административной ответственности за нарушение карантинного режима в стране были привлечены 25 402 участника дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Редактор: Гюнель Зейналова)