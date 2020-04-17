Завтра будут продезинфицированы более 150 главных улиц и проспектов Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завтра будут дополнительно продезинфицированы главные улицы и проспекты Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные структуры столицы.
18 апреля на более чем 150 улицах и проспектах городского значения с помощью специальных химических веществ будут проведены усиленные дезинфекционные работы.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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