Завтра будут продезинфицированы более 150 главных улиц и проспектов Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завтра будут дополнительно продезинфицированы главные улицы и проспекты Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на коммунальные структуры столицы.

18 апреля на более чем 150 улицах и проспектах городского значения с помощью специальных химических веществ будут проведены усиленные дезинфекционные работы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)