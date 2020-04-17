Набиль Сеидов: Полная отмена режима карантина может привести к резкому увеличению случаев заражения

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане необходимо поэтапно снимать ограничения в рамках режима карантина, так как его полная отмена может привести к резкому увеличению случаев заражения, сообщил в пятницу Trend заведующий отделом Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

По его словам, после того, как установится стабильное снижение динамики заражения будет наблюдаться в течение следующих 2-3 недель, вопрос смягчения карантинного режима может быть заново пересмотрен.

«Польза от применения строгих карантинных мер давно доказана. Это опыт Китая и других стран, охваченных пандемией коронавируса, а не просто прихоть, и он показывает, что применение этих мер напрямую ведет к стабилизации и снижению случаев заражения".

Сеидов отметил, что, в отличие от многих инфекций, COVID-19 передается тремя способами, риск заражения им выше, заболевание на начальной стадии может длиться бессимптомно до 14 дней. Следовательно, содержание на карантине обязательно для профилактики массового заражения. Учитывая высокий уровень летальных исходов в результате данного заболевания, особенно для пожилых людей, применение карантинных мер очень важно".

Он добавил, что в Азербайджане в результате введения с 5 апреля строгих карантинных правил к 10-11 апреля наблюдается серьезное снижение числа инфицированных. Но, несмотря на это, мониторинг должен быть продолжен.

"В Азербайджане предпринимаются все возможные шаги для борьбы с болезнью, именно в результате которых ситуация в стране находится под контролем.

«Никто не знает и не может предсказать, когда закончится пандемия коронавируса. Ситуация с COVID-19 в мире постоянно меняется, и решения принимаются в соответствии с текущим положением. Оперативный штаб при Кабинете министров также после 20 апреля примет правильное решение, исходя из ситуации". - подытожил Сеидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)