В Азербайджане порядка 900 водителей получили разрешение на оказание услуг такси

БАКУ/Trend/ - В настоящее время на портале icaze.e-gov.az (портал разрешений) размещена информация о 865 лицах, оказывающих услуги такси, об этом сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По её словам, эти показатели не относятся к водителям, осуществляющим деятельность такси в городе Баку:

"Информация о 865 лицах, оказывающих услуги такси, за исключением бакинских водителей, была внесена на портал icaze.e-gov.az. В настоящее время инспекторы региональной службы автомобильного транспорта оказывают все необходимые услуги для обеспечения регистрации водителей, обратившихся в почтовые отделения ООО "Азерпочт" с соответствующими заявлениями".

Отметим, что водители такси, работающие в регионах Азербайджана (за исключением городов Баку, Гянджа и Сумгайыт) могут получить «знак отличия» в "Азерпочт".