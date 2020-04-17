В Азербайджане порядка 900 водителей получили разрешение на оказание услуг такси
БАКУ/Trend/ - В настоящее время на портале icaze.e-gov.az (портал разрешений) размещена информация о 865 лицах, оказывающих услуги такси, об этом сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
По её словам, эти показатели не относятся к водителям, осуществляющим деятельность такси в городе Баку:
"Информация о 865 лицах, оказывающих услуги такси, за исключением бакинских водителей, была внесена на портал icaze.e-gov.az. В настоящее время инспекторы региональной службы автомобильного транспорта оказывают все необходимые услуги для обеспечения регистрации водителей, обратившихся в почтовые отделения ООО "Азерпочт" с соответствующими заявлениями".
Отметим, что водители такси, работающие в регионах Азербайджана (за исключением городов Баку, Гянджа и Сумгайыт) могут получить «знак отличия» в "Азерпочт".