Для регистрации в качестве безработного от гражданина не требуется иметь номер телефона - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для регистрации в качестве безработного с целью получения единовременный выплаты в размере 190 манатов от гражданина не требуется, чтобы номер телефона было на его имя.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.