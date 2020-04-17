АПБ Азербайджана продолжает мониторинги для пресечения незаконного забоя скота (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает мероприятия в напарвлении защиты здоровья населения и его обеспечения безопасными продуктами питания.

Как сообщили в пятницу Trend в АПБ, в рамках мер по борьбе с коронавирусом в стране сотрудники Агентства провели мониторинги просветительского характера в пунктах забоя скота и продажи мяса на территории города Мингячевир.

В ходе мониторинга были выявлены пункты, в которых забой скота и реализация мяса осуществлялись в антисанитарных условиях без проведения ветеринарной экспертизы. Сотрудники Агентства дали указания лицам, занимающимся забоем скота, наладить свою работу в соответствии с требованиями законодательства и санитарно-ветеринарных норм, и осуществлять забой в централизованных оборудованных пунктах. Также до их сведения были доведены требования, обязательные к выполнению в рамках мер по борьбе с коронавирусом, а также методические указания по деятельности пунктов забоя скота.

АПБ и далее продолжит мероприятия в направлении защиты здоровья населения и его обеспечения безопасными продуктами питания, все незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей, будут пресекаться.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)