В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку, для дальнейшего усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) во всех районах столицы осуществляются дополнительные усиленные меры.

Дезинфекционные работы проводятся специальными химическими веществами.

Работы по графику проводятся с 05:00 как на центральных улицах города, так и основных улицах других районов Баку.

Личный состав МВД, наряду с исполнением служебных обязанностей, по собственной инициативе подключился к этому процессу, предоставив для данных работ 8 специальных автотранспортных средств.

МЧС также привлек к этим работам две единицы техники.

Кроме того, более 2000 работников коммунальных служб столицы с помощью дезинфекционных аппаратов осуществляют медико-профилактические работы на территориях вдоль дорог, в парках и на площадях, остановках, перед различными объектами и т.д.

Поскольку дезинфекция проводится специальными химическими веществами, те, кто ее проводит, обеспечены специальной защитной одеждой, масками и другими необходимыми средствами защиты.