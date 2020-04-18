Минтруда: Были осуществлены единовременные выплаты 165 тысячам безработных граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - С 9 по 18 апреля были осуществлены единовременные выплаты 165 тысячам безработных граждан Азербайджана, сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным источника, продолжается работа по предоставлению единовременной выплаты в размере прожиточного минимума (190 манатов) безработным, потерявшим работу в связи с введенным специальным карантинным режимом, неофициально работающим лицам, а также малоимущим гражданам страны.

По поручению Президента Ильхама Алиева программа единовременной выплаты расширена в 3 раза и охватит 600 тысяч граждан. По утвержденным 7 апреля правилам, выплаты начались в очень короткие сроки - за 2 дня.

Отметим, что всего с 9 по 18 апреля были осуществлены единовременные выплаты 165 тысячам безработных лиц.

После получения разрешения для выхода из дома, эти лица смогут забрать выплаты, обратившись в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт» в соответствии с указаниями в сообщении.