В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования, 62 человека излечились, трое скончались – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 33 новых случаев инфицирования, 62 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом в субботу сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, три человека, результаты анализов на коронавирус которых были положительными, скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 373 случая инфицирования коронавирусом, излечились 590, скончались 18 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 765 лиц. Состояние 21 больного оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.