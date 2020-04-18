В рамках проекта "Виртуальная школа" в Азербайджане началась регистрация преподавателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация учителей в рамках проекта "Виртуальная школа".

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, на первом этапе регистрации на портале "Виртуальная школа" следует зайти в раздел "Регистрация учителя", далее ввести FİN-код удостоверения личности и дату рождения, а затем после ввода в появившемся окне адреса электронной почты и контактного номера, следует выбрать классы.

Регистрация учителей на портале "Виртуальная школа" носит добровольный характер.

Отметим, что регистрация в рамках проекта осуществляется только посредством портала virtual.edu.az. Регистрация в каких-либо других ресурсах или иной форме не имеет никакой связи с проектом "Виртуальная школа". Учителям рекомендуется не передавать личные данные сторонним ресурсам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)