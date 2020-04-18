Классификация единовременных выплат по регионам, полу и возрастным группам

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения с девятого апреля начало перечислять единовременные выплаты для безработных и неформально занятым лицам, потерявшим работу из-за особого карантинного режима. 200 000 человек уже перечислены единовременные выплаты.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, из них 123 766 человек это мужчины, а остальные женщины. 50 309 человек из получивших единовременную выплату живут в городе Баку, 8 949 – в городе Сумгайыт, 6 213 – в городе Гянджа, 4 308 – в Абшеронском районе, 130 221 – в остальных регионах республики.

Что касается возрастных групп, то 12 811 человек из получивших единовременную выплату являются лицами до 20 лет, 85 975 человек – лица от 20 до 30 лет, 52 920 – лица от 30 до 40 лет, 27 287 – лица от 40 до 50 лет, 21 007 – лица страше 50 лет.

Процесс выплат осуществляется ежедневно и будет продолжаться в последующие дни.