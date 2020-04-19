В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 2055 водителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 00:00 18.04.2020 года по 00:00 19.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях 2 055 участников дорожного движения.

Об этом сообщает сегодня Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

В целом с первого апреля по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в стране были привлечены к ответственности 29 642 участников дорожного движения.