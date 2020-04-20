ГЭЦ: Даты приема документов и экзаменов в Азербайджане будут объявлены сразу после окончания карантина

Общество 20 апреля 2020 11:30 (UTC+04:00)
ГЭЦ: Даты приема документов и экзаменов в Азербайджане будут объявлены сразу после окончания карантина

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сразу после окончания особого режима карантина объявит даты приема документов и сдачи выпускных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, сообщает Trend, со ссылкой на слова заведующей отделом ГЭЦ Нигяр Гусейновой.

Она отметила, что определение дат зависит от решений Оперативного штаба при Кабинете министров.

Завотделом сказала, что в связи с тем, что прием документов в высшие и средние специальные учебные заведения со стороны ГЭЦ всегда проводился онлайн, то есть провести его возможно и сейчас, однако в процессе приема документов представители некоторых категорий людей должны обязательно прийти в комиссию по приему документов. К примеру, иногда информация о предоставлении абитуриентам права на отсрочку от военной службы не поступает в электронную базу данных, и в таком случае они обязательно должны прийти в комиссию по приему документов.

«Информация о получивших среднее образование за рубежом также недоступна в нашей базе данных. Такие абитуриенты должны представить в комиссию документы для участия во вступительных экзаменах в высшие и средние специальные заведения Азербайджана. Поэтому мы ждем, когда закончится карантин", – уточнила Гусейнова.

Она также отметила, что вопрос о форме проведения экзаменов будет решаться по истечению карантинного режима. Так, если режим карантина истечет, например, в мае, экзамены будут проводиться в обычном интенсивном режиме, однако если он растянется, они будет проведены по другому плану.

"Для Азербайджана, в том числе и для нас, здоровье абитуриентов является наиважнейшим фактором. Я не верю, что в настоящее время какой-либо родитель, учитывая вероятность заражения, согласится отпустить своего ребенка на экзамен, в котором примут участие 10 тысяч человек. Никто не хочет этого", – подытожила Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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