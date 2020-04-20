Минобороны: В армии Азербайджана началось увольнение в запас (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня началось увольнение в запас военнослужащих срочной воинской службы армейских частей, находящихся в подчинении министерства обороны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Личный состав, уволенный в запас по поручению министра обороны, транспортными средствами данного ведомства будут доставлены в города и районы в организованном порядке.

Отметим, что с учетом требований особого карантинного режима (приостановить пассажироперевозки между городами и районами страны, независимо от вида транспорта), с 20 по 25 апреля в рядах армии планируется процесс увольнения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)