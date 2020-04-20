Минздрав Азербайджана: В сложившейся ситуации ношение масок рекомендуется всем

БАКУ /Trend/ - Если раньше сообщалось, что маски должны носить только больные и контактирующие с ними, а также лечащие врачи, то теперь ношение масок рекомендуется всем.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом Центра общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана Набиль Сеидов.

По его словам, агитация в связи с этим идет во всех странах мира.

Сеидов отметил, что даже если карантинные меры будут смягчены, людям все равно следует носить маски и соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом.

"Никто не может дать точного прогноза по поводу того, когда закончится пандемия коронавируса. Поэтому ношение масок еще долго время должно оставаться нормой жизни", - сказал Сеидов.

Отметим, что и руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджы сообщила, что вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией, будет оставаться на повестке дня в течение года.

«Пока мы не можем предоставить никакой информации о том, сколько будет продолжаться пандемия коронавируса. Называть точные сроки было бы неверно, причины распространения вируса пока неизвестны», - сказала Харманджы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)