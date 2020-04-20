Госслужба Азербайджана: Некоторые водители злоупотребляют выданными им разрешениями

Общество 20 апреля 2020 13:55 (UTC+04:00)
Госслужба Азербайджана: Некоторые водители злоупотребляют выданными им разрешениями

БАКУ /Trend/ - На данный момент систему регистрации на портале icaze.e-gov.az внесена информация о 3 413 физлицах, занятых грузоперевозками.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, получившие разрешения лица могут свободно продолжить свою деятельность на территории станы.

"Помимо этого, в icaze.e-gov.az введена информация о 1 196 водителях такси", - добавила Аллахъярова.

Она отметила, что некоторые водители злоупотребляют выданными им разрешениями.

"Хочу им сообщить, что разрешение выдано, чтобы вы могли комфортно осуществлять свою рабочую деятельность. Разрешение выдается не для ваших личных дел", - добавила Нурида Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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