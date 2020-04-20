Gazelli Group помог еще более 50 малоимущим семьям, в рамках программы #GazelliYardım (ФОТО)

БАКУ/Trend - Программа #GazelliYardım предполагает помощь малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями, а также людям пожилого возраста, столкнувшимся со сложностями в связи с распространением в Азербайджане нового коронавируса (COVID-19), сообщает Trend со ссылкой на Gazelli.

Гуманитарная помощь в виде продуктов питания, средств первой необходимости и дезинфицирующих средств были доставлены более 50-ти семьям в Баку, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с введением в стране карантинного режима. Люди выразили благодарность за проявленные внимание и заботу.

Ранее в рамках данной программы, детские дома, интернаты, и дома престарелых в Баку, Губе и Ленкорани, находящиеся на попечительстве у Министерства образования и Министерства Социального обеспечения были снабжены месячным запасом шампуней, жидкого мыла, а также антисептическими средствами.

«GazelliYardım является частью нашей программы корпоративно-социальной ответственности. Наш холдинг всегда уделял особое внимание благотворительности, поддержки народа Азербайджана, а также экологическим вопросам в нашей стране. Поддержать те шаги, которые делает наше Государство для предотвращения распространения и ограничения негативного влияния коронавируса в Азербайджане, это долг не только каждого предпринимателя, но и каждого гражданина нашей Республики. От лица компании мы призываем всех жителей оставаться дома, выходить на улицу лишь в исключительных случаях, надев маски и перчатки, тщательно мыть руки и пользоваться антисептическими средствами. Будьте бдительны, будьте здоровы!», - заявил представитель Gazelli Group, который также отметил, что холдинг намерен продолжать свою деятельность в данном направлении.