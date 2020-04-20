Задания на портале «Виртуальная школа» не повлияют на оценки учащихся — минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Задания, размещенные на портале «Виртуальная школа», не окажут влияния на оценку учащихся, это просто тесты, с помощью которых учащиеся могут проверить свои знания.

Об этом сказал начальник Управления информатизации образования министерства образования Вюсал Ханларов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, учащиеся по-разному относятся к этой платформе: «Некоторые обсуждают друг с другом заданные тесты, другие просто беседуют, используя портал для общения».

Ханларов отметил, что 85% пользователей проекта «Виртуальная школа» - это пользователи программы "Android": «Это значит, что 85% пользователей входят в систему посредством телефона. Сегодня этой платформой больше пользуются через телефон, а потом через компьютер».

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с начала марта во всех учебных заведениях был приостановлен учебный процесс. В связи с этим минобразования со второго апреля запустило проект «Виртуальная школа», нацеленного на обеспечение интерактивности телеуроков, транслируемых министерством образования, и на расширение образовательных возможностей при удаленном обучении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)