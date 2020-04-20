В Азербайджане к внешкольным онлайн-урокам присоединились до 12 тысяч учеников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до 12 тысяч учеников присоединились к онлайн-урокам по внешкольной деятельности.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, к онлайн-урокам, которые стартовали первого апреля по 23 видам спорта, присоединились около восьми тысяч учеников, 796 тренеров-учителей из 15 детско-молодежных спортивных школ, входящих в структуру республиканского спортивного центра Təhsil министерства образования, а также около четырех тысяч учеников и 294 представителя педагогического состава по 103 различным кружкам Республиканского центра развития детей и молодежи, детско-молодежных центров развития №№ 1, 2, 3 и Республиканского дома художественного творчества молодежи, действующих при министерстве образования.

Основная цель организации данной деятельности, к которой присоединились в целом до 12 тысяч учеников и 1090 представителей педагогического состава, - поддержать лозунг главы государства "Вместе мы сила!", обеспечить полезный досуг школьников на дому, сохранить их физическую форму и развить творческие возможности.

Отметим, что наряду с онлайн-уроками при организационной поддержке министерства образования на канале Mədəniyyət ("Культура") по субботам предусматривается трансляция программы "После урока", связанной с внешкольной деятельностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)