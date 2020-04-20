В Баку выявлены незаконные пункты по забою скота (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) совместно с правоохранительными органами и местной исполнительной властью провели совместный просветительский мониторинг в местах по забою и продаже скота в Низаминском районе Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга были выявлены пункты по забою скота, в которых мясо продавалось в антисанитарных условиях без проведения ветеринарной экспертизы.

Лицам, занимающимся продажей мяса, были вручены уведомления о том, чтобы они осуществляли деятельность в соответствии с требованиями законодательства, и забой скота в централизованных современных пунктах.

Также до их сведения были доведены требования, применяемые в рамках мер борьбы с коронавирусом, и методические указания по работе пунктов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)