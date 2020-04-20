В Азербайджане выявлено 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 79 человек — Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 38 новых случаев инфицирования, 79 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 436 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 791, скончались 19 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 626 лиц. Состояние 16 больных оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.