В Азербайджане перечислена единовременная выплата еще для 30 тыс. безработных

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения единовременную выплату еще для 30 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, согласно поручению Президента Ильхама Алиева предусматривается увеличить охват программы втрое, в рамках чего данные выплаты будут перечислены 600 тысячам лицам.

Процесс начался девятого апреля, и продолжается ежедневно. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства в размере 49,4 миллиона манатов для 260 тысяч безработных.

После перечисления средств на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации отправляются соответствующие уведомления в виде СМС. После получения разрешения на выход из дома, эти лица могут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении.

Средства будут перечисляться и в последующие дни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook