Центр Гейдара Алиева вошел в топ-3 центров современного искусства в СНГ

БАКУ/Trend/ - Российский туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ, популярных для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий.

Как сообщает Trend, в первую пятерку лучших центров современного искусства СНГ входят Национальный центр современных искусств Республики Беларусь в Минске, Центр Гейдара Алиева в Баку, Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане и др.

Рейтинг составлен по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.

В России лидируют музей "Гараж" и Московский музей современного искусства.