Центр Гейдара Алиева вошел в топ-3 центров современного искусства в СНГ
БАКУ/Trend/ - Российский туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ, популярных для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий.
Как сообщает Trend, в первую пятерку лучших центров современного искусства СНГ входят Национальный центр современных искусств Республики Беларусь в Минске, Центр Гейдара Алиева в Баку, Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане и др.
Рейтинг составлен по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.
В России лидируют музей "Гараж" и Московский музей современного искусства.
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