Бактрансагентство вновь призвало пассажиров соблюдать социальную дистанцию
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) напоминает гражданам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.
БТА вновь призвало пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости.
"Ожидая на остановке и садясь в автобус, соблюдайте очередность и социальную дистанцию. Это важно для вашего здоровья и здоровья окружающих", - говорится в сообщении агентства.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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