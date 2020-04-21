Бактрансагентство вновь призвало пассажиров соблюдать социальную дистанцию

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) напоминает гражданам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

БТА вновь призвало пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости.

"Ожидая на остановке и садясь в автобус, соблюдайте очередность и социальную дистанцию. Это важно для вашего здоровья и здоровья окружающих", - говорится в сообщении агентства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)