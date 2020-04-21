БАКУ /Trend/ - Формат проведения экзаменов в Азербайджане будет разработан согласно карантинному режиму.

Об этом на брифинге во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, на экзаменах будут изменены требования к размещению учащихся: «К примеру, за столом они будут сидеть по одному. Между ними должно быть расстояние в 1,5 метра. Главная цель сейчас заключается в обеспечении безопасности с точки зрения санитарии и гигиены. В какой форме будет осуществляться процесс проведения экзаменов, зависит не только от нашего решения».

Аббасзаде напомнила, что учебный процесс во всех школах осуществлялся до 1 марта: «В апреле должны были быть проведены выпускные экзамены для 11-х классов, в марте планировались каникулы. Все программы касательно экзаменов были объявлены в декабре. Онлайн-ресурсы размещены в интернете и для усвоения программы созданы все условия. Новый график экзаменов будет согласован с министерством образования и затем представлен общественности».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)