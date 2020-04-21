Малейка Аббасзаде: Прием заявлений на поступление в учебные заведения в электронном формате пока не рассматривается
БАКУ/Trend/ - Прием заявлений на поступление в учебные заведения в электронном формате пока что не является целесообразным, так как не все в стране обеспечены доступом в интернет.
Об этом на брифинге во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, для организации экзаменов потребуется определенное время после начала приема документов:
"После завершения приема документов требуется определенное количество времени для формирования базы данных. Мы сможем организовать сдачу экзаменов через 7-10 дней после приема документов. Естественно, решение будет принято в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране".
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Малейка Аббасзаде: Прием заявлений на поступление в учебные заведения в электронном формате пока не рассматривается
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