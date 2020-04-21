Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 21 апреля 2020 14:57 (UTC+04:00)
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В период особого карантинного режима Государственным таможенным комитетом продолжается осуществление мер по поддержке малообеспеченных семей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Как отмечается, сотрудники таможенного поста "Мазымчай" Западного регионального филиала Главного таможенного управления посетили 50 малообеспеченных семей и лиц в возрасте старше 65 лет, передали им пакеты с продовольствием. Сотрудники таможни также провели профилактические беседы с семьями, порекомендовав гражданам по возможности оставаться дома в период особого карантинного режима.

Семьи, в свою очередь, выразили признательность коллективу Государственного таможенного комитета за внимание и заботу.

(Автор: Фидан Бабаева)

Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Сотрудники таможенного поста "Мазымчай" оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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